Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenleyen Scholz, "Alman hükümeti için 6 Batı Balkan ülkesinin AB ile hızlı bir şekilde bütünleşmesi stratejik bir öneme sahiptir." dedi.

Şansölye Scholz söz konusu ülkelerin AB üyelik sürecine değinerek, "Bu ülkeleri mümkün olan en kısa sürede AB'ye üye ülkeler olarak kabul etmek istiyoruz. Bunun için Arnavutluk'un AB üyelik sürecinde kaydettiği ilerleme de iyi bir sinyal." ifadelerini kullandı.

Scholz, AB ve Batı Balkan ülkeleri liderlerinin "Berlin Süreci" girişimi kapsamında Tiran'da 16 Ekim'de bir araya gelerek işbirliğini artıracak ve bölgenin AB'ye entegrasyonunu hızlandıracak adımları görüşeceklerini bildirdi.

Almanya Başbakanı ayrıca AB'nin Batı Balkan ülkelerinden üyelik beklentilerini dile getirerek hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve organize suçlarla mücadelenin güçlendirilmesi için daha fazla reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Tiran'da 16 Ekim'de düzenlenecek zirvenin önemine dikkati çekerek, "Burada sürecin şu ana kadarki bilançosu üzerine konuşulacak. Bu zirve işbirliğini güçlendirecektir. Bölgesel işbirliği bizim için en önemli yoldur. Almanya'nın bizimle beraber yol alması da önemlidir" diye konuştu.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının bölgede istikrarsızlığa yol açabileceği endişesiyle son aylarda Batı Balkanlar'a yönelik diplomatik çabalarını artırmıştı.