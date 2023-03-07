Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
[Fotograf: AFP]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'ya seyahat ettiği duyuruldu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in halihazırda Polonya'da olduğu bilgisi verildi.
Genel Sekreter'in yarın sabah Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tümüyle sürdürülmesi ve diğer önemli konular ele alınacak." ifadeleri kullanıldı.
Son bir yıl içinde Genel Sekreter, Ukrayna'yı üçüncü kez ziyaret etmiş olacak.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya Kiev
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