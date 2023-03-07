India Today'in haberine göre, yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgeye 11 itfaiye acil durum ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Patlama, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi.

Yaralılar, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.