Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te bir binadaki patlamada en az 14 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
India Today'in haberine göre, yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.
Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgeye 11 itfaiye acil durum ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Patlama, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi.
Yaralılar, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bangladeş
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