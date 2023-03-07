İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Levin ve Rothman, Binyamin Netanyahu hükümeti ile muhalefet arasında yoğun tartışmalara neden olan yargı düzenlemesi sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Düzenlemeye ilişkin bazı önerilerin sunulduğu ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, bazı tekliflerin "yargı reformunu" verimsiz hale getirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Yargı düzenlemesine ilişkin görüşmelere işaret edilen açıklamada, "Günlerce süren tartışmalardan sonra reformu temel noktalarından uzaklaştırmayan, kapsamlı fikir birliği sağlayacak uzlaşılara vardığımız söylenebilir." denildi.

Süreçten geri adım atılmayacağı mesajı verilen açıklamada, "Yargı düzenlemesini, planladığımız şekilde ilerletmeye devam edeceğiz ve son aylarda yaptığımız gibi kapsamlı uzlaşılara varma girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın" olduğunu belirtmişti. Buna karşın muhalefet liderleri hükümetin düzenlemeye ilişkin yasama sürecini durdurmadan müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı.

Ülkede 9 haftadır her cumartesi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katılıyor.