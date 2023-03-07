İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, öğrencilerin toplu zehirlenmesiyle ilgisi tespit edilen bazı kişilerin 5 eyalette istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Kaç kişinin gözaltına alındığını net olarak belirtmeyen Mirahmedi, "İstihbarat teşkilatlarının istihbarat ve araştırma tedbirlerine istinaden, 5 eyalette bazı kişiler gözaltına alındı ve ilgili teşkilatlar konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." dedi.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." demişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, dünkü açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.