Dışişleri Bakanlığı, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinli 5 kişilik bir ailenin bulunduğu araca taş, sopa ve baltalarla gerçekleştirdiği saldırı ile olay yerine birkaç kilometre mesafede bulunan İsrail askerlerinin ise beldeye gelen yerleşimcilerle müzik eşliğinde dans ettiği hadiseye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Huvvara beldesinde dün gece Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği baskın, Filistinli vatandaşların canlarına ve mallarına yönelik vahşi saldırılar kınandı.

Saldırıda, İsrail güçlerinin önünde aralarında çocukların da olduğu Filistinli bir ailenin fertleri yaralandı.

Söz konusu suçu belgeleyen video görüntülerinin İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilerle yan yana olduğunun açıkça ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, bunun askeri kurumların olaylara katılımının ve desteğinin boyutuna ilişkin "kesin bir delil" teşkil ettiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasına göre "işgal güçleri ordusunun, Huvvara'da terörist yerleşimcilere desteği dosyası" UCM'nin önünde.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine bağlı uluslararası komiteden "işgal güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin suçlarına ve terör eylemlerine karışması" meselesinin soruşturulması istendi.

Yahudi yerleşimcilerin saldırı anları

Huvvara'da ailesinin maruz kaldığı saldırılar ilişkin Filistinli İdris Ali Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Huvvara beldesindeki alışverişlerini tamamladıktan sonra çok sayıda Yahudi yerleşimcinin arabasına taş atmaya, ailesine biber gazı sıkmaya başladığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, arabanın içine taş attıklarını ve biber gazı sıktıklarını ifade eden Mustafa, neye uğradıklarını şaşırdıklarını anlattı.

Arabada iki yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu belirten Mustafa, saldırı sonrası önce ambulansla bir polikliniğe daha sonra da Nablus'taki Rafidiye Hastanesine nakledildiklerini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde dün akşam, bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinli 5 kişilik bir ailenin bulunduğu araca taş, sopa ve baltalarla saldırırken olay yerine birkaç kilometre mesafede bulunan İsrail askerleri ise beldeye gelen yerleşimcilerle müzik eşliğinde dans etti.

İsrail ordu sözcülüğü yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin dans ettiği olaydaki görüntülerin birkaç dakika sürdüğünü ve detayların incelendiğini belirtmişti. Sözcülük, "askerlerin hareketlerinin operasyonel faaliyetteki ordu personelinden beklenen tavırla uyuşmadığını" ifade etmişti.

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği, buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin ya da yerleşimcilerin ateş açması sonucu yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 68 Filistinli öldürüldü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.

Smotrich, etnik temizlik çağrısı olarak değerlendiren bu sözlerine karşı gelen tepkiler üzerine "Kelimeleri yanlış seçtim." diyerek geri adım atmıştı.