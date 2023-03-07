Ulusal basındaki haberlere göre, M23 heyeti, ara bulucu Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile görüştü.

Görüşmenin ardından isyancı M23, ateşkes ilan etti.

Bazı yerel kaynaklar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile M23 üyeleri arasında ülkenin doğusunda çatışmaların devam ettiği ve bazı M23 üyelerinin ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürüyor.

KDC’nın doğusunda birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçiren M23 üyeleri, son olarak ülkenin doğusundaki stratejik öneme sahip Mushaki ve Rubuya şehrini ele geçirmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.