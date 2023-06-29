Scholz ayaklanmanın Putin yönetimini zayıflattığına inanıyor

Scholz, ARD'ye yaptığı açıklamada, "Her halükarda bunun uzun vadede Rusya'da da bir etkisi olacaktır. Ben şimdiden onun (Putin'in) zayıfladığına inanıyorum." dedi.

Ayaklanmanın otokratik yapılarda ve güç yapılarında çatlaklar olduğunu gösterdiğini belirten Scholz, Putin'in hiçbir şekilde "sağlam bir eyer" üzerinde olmadığını söyledi.

Şansölye Scholz, Vladimir Putin'in görev süresine ilişkin bir soruya da, "Görevde ne kadar kalacağına dair herhangi bir spekülasyona katılmak istemiyorum. Uzun da olabilir kısa da. Bunu bilemeyiz." diye konuştu.

Rusya'daki ayaklanmanın Alman istihbaratı tarafından önceden bilinmediği eleştirilerini de yanıtlayan Scholz, "Almanya'daki servislerimiz elbette her zaman Rusya'daki durumu gözlemlemeye çalıştılar, bunu yapıyorlar ve elbette bunu önceden bilmiyorlardı. En azından bugün görebildiğimiz kadarıyla." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın nükleer bir güç ve çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Olaf Scholz, bu nedenle tehlikeli durumlar ortaya çıktığında her zaman dikkatle bakmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.