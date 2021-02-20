Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savaş gazisine hakaretten yargılanan Navalnıy 86 bin lira ödeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny Moskova şehir mahkemesi tarafından bir kez daha suçlu bulundu. 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret etmekten yargılanan Navalny, yaklaşık 86 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy'yi 95 yaşındaki Sovyet gazisi aleyhine sosyal medyada paylaştığı mesaj dolayısıyla suçlu buldu.
Navalnıy, gazinin Rusya Lideri Putin'in başkanlık döneminin uzatılması lehinde yaptığı açıklamaları eleştirmiş,vatan haini olmakla itham etmişti.
86 bin lira tazminat ödeyecek
Mahkeme, Navalnıy'ın yaklaşık 86 bin lira tazminat ödemesine karar verdi Navalnıy taraftarları mahkemenin siyasi amaçla açıldığını iddia etti.
Navalnıy'ın cezasına indirim
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'da savaş gezilerine hakaret etmenin yasak olduğunu belirtildi.
Mahkeme bugün aldığı diğer bir kararla da Navalnıy için verilen 2 yıl 8 aylık hapis cezasında indirim yaptı. Navalıy'ın hapis cezası yaklaşık 2 buçuk yıla indi.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 22:16
- 21:49
- 21:39
- 21:14
- 21:30
Sıradaki Haber
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz