Paris Adli Mahkemesinde yapılan davanın ilk duruşmasına Sarkozy katılmadı.

Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 sanıktan birisinin avukatının hastanede COVID-19 tedavisi görmesi nedeniyle diğer avukatlar davanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi kabul ederek, davanın 20 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

Duruşmalar 22 Haziran'a kadar sürecek.

Suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip, Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı'nın bu davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 avro para cezası alması bekleniyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.