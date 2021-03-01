Fransız mahkemesi, Sarkozy'ye 2 yılı ertelemeli toplam 3 yıl hapis cezası verdi.

Cezanın gerekçesi olarak, Sarkozy'nin, bir hakime rüşvet teklifi ve siyasi nüfuzunu kötüye kullanması gösterildi.

Mahkeme, Sarkozy'nin cezasını elektronik kelepçe ile evinde çekebileceğini açıkladı.

Eski Cumhurbaşkanının karara itiraz etmesi bekleniyor.

66 yaşındaki politikacı, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.