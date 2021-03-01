Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA, BBC
Sarkozy, yolsuzluk davasında suçlu bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fransız mahkemesi, Sarkozy'ye 2 yılı ertelemeli toplam 3 yıl hapis cezası verdi.
Cezanın gerekçesi olarak, Sarkozy'nin, bir hakime rüşvet teklifi ve siyasi nüfuzunu kötüye kullanması gösterildi.
Mahkeme, Sarkozy'nin cezasını elektronik kelepçe ile evinde çekebileceğini açıkladı.
Eski Cumhurbaşkanının karara itiraz etmesi bekleniyor.
66 yaşındaki politikacı, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.
Etiketler: Fransa
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