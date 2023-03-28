Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saraybosna'daki okullarda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildi.
Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığının açıklamasında, sabah saatlerinde birçok okulda bomba olduğuna dair elektronik posta gönderildiği, bunun üzerine ilgili okullarda öğrenciler evlerine gönderilerek eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, polisin okullarda disiplinli ve ayrıntılı çalışmalar yürüttüğüne işaret edilerek, olayın Saraybosna Kantonu Savcılığına da intikal ettiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Saraybosna'da yaşayanlara sakin ve sabırlı olmaları çağrısı yapılan açıklamada, bomba ihbarının Saraybosna Belediye Mahkemesi ve bazı fakülte binaları için de yapıldığı kaydedildi.
Saraybosna'da daha önce birçok kez bomba ihbarı yapılmış fakat asılsız çıkmıştı.
Etiketler: Bosna Hersek
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