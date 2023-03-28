Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Aomori eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 18.18'de ve 20 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı çevre eyaletler İwate, Miyagi ile kuzeydeki Hokkaido bölgesinde hissedildi.
Bölge geneli hizmet veren Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren seferlerinin devam ettiği açıklandı.
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