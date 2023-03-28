Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözleriyle beraber, Türkiye'nin defalarca dile getirdiği daha demokratik, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çağrısı karşılık buluyor.

Türkiye’nin de aralarında olduğu "Konsensüs için Birlik" grubuna üye 13 ülkeden uzmanlar, İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, toplantıda BMGK reformuna yönelik teklifin temel ilkelerinin daha iyi tanıtılması konusu ele alındı.

"Adil coğrafi dağılım sağlanmalı"

Açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin mevcut statüsünün, 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki tarihsel koşullara dayandığı hatırlatıldı, devam eden krizler ve artan çatışmalar nedeniyle görevini etkili biçimde yerine getiren bir Güvenlik Konseyi'ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Acil reform çağrısı yapıldı.

Halihazırda 193 üyeden 60'ının henüz hiç BM Güvenlik Konseyi'nde görev yapmadığına işaret edilen açıklamada, Konseyde adil coğrafi dağılımın sağlanması gerektiği kaydedildi.