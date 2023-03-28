Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, federal polis ekipleri sabah erken saatlerde başkent Brüksel'de ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers yakınlarında aramalar yaptı.

Anvers ve çevresindeki adreslerde yapılan aramalarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Belçika'da terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Polis, Brüksel'deki operasyonlarda ise 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin de terör saldırısı hazırlığı yaptığı şüphesi bulunduğu ifade edildi.

Savcılık açıklamasında, iki kentteki aramaların birbiriyle bağlantılı soruşturmalar dahilinde yapıldığı bildirildi. Açıklamada başka bir bilgiye yer verilmedi.