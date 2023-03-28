İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran-Manama diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması ve iki ülke arasında heyetlerin karşılıklı ziyaretine yönelik diplomatik çabalar doğrultusunda Bahreyn'den bir heyet İran'ı ziyaret edecek.

Öte yandan İran medyasında yer alan haberlerde, Tahran ile Riyad arasında ilişkileri yeniden başlatmaya yönelik anlaşma sonrasında İran Dışişleri Bakanlığından bir heyetin önceki günlerde Bahreyn'e giderek Manama'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

Bahreyn-İran ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından bu ülkenin Tahran'daki Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Olayların ardından iki ülke diplomatik ilişkileri kesilmişti.

Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu, Riyad’ın kararını desteklemiş, Bahreyn de Ocak 2016'da İran'la diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın 7 yıllık kesintinin ardından 10 Mart'ta Çin'in ara buluculuğunda İran ile ilişkileri yeniden başlatmasının ardandan Bahreyn, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

İran Meclisi Parlamentolararası Birlik (PAB) Komisyonu Başkanı Mücteba Rızahah, 12 Mart'ta Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed el-Muslim ile bir araya gelmişti.