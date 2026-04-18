Sanchez: BM'nin acil reforma ihtiyacı var

Sanchez, Latin Amerika ülkelerinin ağırlıklı katılımıyla Barselona kentinde gerçekleşen "4. Demokrasiyi Savunma Toplantısı"nın açılışında konuştu.

"Aşırıcılığa karşı mücadele" ana temasının belirlendiği toplantıda, Sanchez, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

"Demokrasiyi garanti olarak göremeyiz. Çok taraflı sisteme yönelik saldırılara ve tehlikeli şekilde güç kullanımının normalleşmesine tanık oluyoruz" uyarısında bulunan İspanya Başbakanı, Orta Doğu'da devam eden çatışma ortamında çok taraflılığı ve uluslararası hukuku savundu.

Sanchez, "Demokrasiyi hafife alamayız. Bugün, tehlikeli şekilde güç kullanımının normalleştiğini görüyoruz. Toplumlarımızda eşitsizlik ve dezenformasyon artıyor. Risk, demokrasinin içten içe yıpranmasıdır. Direnmek yeterli değil. Demokrasiyi güçlendirebileceğimizi önermeli, öncülük etmeli ve göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM'nin yapısının yenilenmesi, acil reformdan geçmesi gerektiğini vurgulayan Sanchez, "Kurallara dayalı bir uluslararası düzene inanıyoruz. Ancak çok taraflı sistemin yenilenmeye ihtiyacı var. BM, ancak gerçekliği yansıtırsa varlığını sürdürebilir. Daha demokratik, daha temsili bir BM'ye ihtiyacımız var. BM'nin yenilenmesinin ve bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

Lula da Silva'dan Trump'a eleştiri: "Her gün bir başkanın tweetini bekleyerek uyuyamayız"

Sanchez ile Demokrasiyi Savunma Toplantıları organizasyonunun kurucusu olan Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva da konuşmasında, ABD Başkanı Trump'ı kastederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün bir başkanın tweetini bekleyerek uyuyamayız. Dünyanın sahibi olduklarını sanan imparatorların geri dönüşünden rahatsızım. Hiçbir ülkenin başkanının, başkalarına kurallar dayatma hakkı yoktur. Demokrasi içinde yaşamalıyız. İnsanlar, liderlerini seçme özgürlüğünü hak ediyor. Örneğin; Küba'daki durumdan da endişeliyim, ancak bu, Trump'ın değil Küba halkının çözmesi gereken bir sorun. Kübalıların hayatlarını yaşamalarına izin verin."

Meksika Devlet Başkanı'ndan "halkların kendi kaderini tayin hakkına saygı" vurgusu

Toplantıdaki diğer konuşmacılardan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da ABD'nin tehdidi altında olan Küba'da yaşananlardan rahatsız olduğuna işaret etti.

Sheinbaum, "halkların kendi kaderini tayin hakkına saygı, dış müdahale etmeme, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, güç kullanımının reddi, devletlerin hukuki eşitliği" vurgularını yaparak, "Dış çıkarlara boyun eğen veya ulusları modern sömürgelere dönüştüren özgürlükler sorgulanmalıdır. 'Özgürlük' kelimesine sosyal adalet, egemenlik ve halkların onuru eşlik etmediği takdirde bu, boş bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.