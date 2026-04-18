Dünya
AA 18.04.2026 15:04

CENTCOM: ABD, İran limanları ile sahil kesimlerindeki ablukayı güçlendiriyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan gemilere abluka uygulamayı sürdürdüğünü duyurdu.

CENTCOM: ABD, İran limanları ile sahil kesimlerindeki ablukayı güçlendiriyor

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Umman Denizi'nde devriye gezen "USS Canberra" gemisinin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldü. Amerikan kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyılarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukası uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, bugün ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline döndüğünü açıklamıştı.

