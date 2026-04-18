NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Türkiye, 75 yıldır İttifak'taki herkes için çok önemli

Shekerinska, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da soruları yanıtladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, geçen yıl Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO zirvesinin daha çok savunma harcamalarına, yatırıma ve Ukrayna'ya desteğe odaklandığını dile getirerek, "Ankara'daki zirvede de verilen bu taahhütlerin sonuçlarına odaklanacağız." dedi.

Shekerinska, özellikle Almanya ve Türkiye başta olmak üzere birçok NATO müttefikinin savunma yatırımları konusunda adım attığını belirterek, "Ankara’da şunu görmek istiyoruz: Tüm müttefiklerin bu gidişatın net bir şekilde değiştiğini ortaya koyması. Daha güçlü Avrupa müttefikleri ve savunmaya yönelik artan Avrupa yatırımları, NATO’yu da kesinlikle daha güçlü hale getirecektir." diye konuştu.

Ankara'daki zirvede ayrıca Ukrayna'ya destek için güçlü sinyal gönderilmesini beklediklerini vurgulayan Shekerinska, "Çünkü Ukrayna'da ne olursa bu, Avrupa güvenliğini ve İttifak'ın gelecek yıllarını etkiler." görüşünü paylaştı.

"Daha çok yatırım yapacağız, daha çok üreteceğiz"

Shekerinska, ABD’nin Avrupalı müttefiklerin daha fazla savunma yatırımı yapmaları için yıllardır çağrıda bulunduğunu belirterek, “ABD’nin taahhüdü her zaman güçlüydü. Onların beklentisi ise buna karşılık bizim de taahhütte bulunmamız. Bizim yapmamız gereken, yükü paylaşmak. Daha çok yatırım yapacağız, daha çok üreteceğiz ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin istediği yük paylaşımı konusunda Shekerinska, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın, ABD'den yükü tek başına üstlenmesini beklediği zamanlar artık yok. Tüm müttefiklerimiz, güçlü milletler, bu yük paylaşımı ve yük değişimini üstlenmeye muktedir ve isteklidirler. Bunu yaparak kolektif güvenliğe, 5. maddeye bağlılığımızı da güçlendiriyoruz. NATO'nun iyi olduğu nokta da bu: Daha zor, daha tehlikeli hale gelen bir dünyaya kendini uyarlamak. Geçmişteki komisyon gelirleri artık yok, bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız."

"Avrupalı müttefikler ve Kanada sorumluluk üstlenecek"

Shekerinska, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği de dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'nın açılması ve uluslararası ticaretin serbestçe devam etmesine ilişkin toplantıların olumlu olduğunu söyledi.

ABD'nin Avrupa'daki etkisinin azalması halinde NATO’nun aynı seviyede işlevini sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin soru üzerine Shekerinska, Avrupalı müttefikleri ve Kanada’yı güçlendirerek İttifak'ı daha kuvvetli hale getirmenin, bu zorluklarla başa çıkmada doğru bir yaklaşım olduğu yorumunda bulundu.

Shekerinska, ABD’nin dünya genelinde taahhütlerinin bulunduğunu ve farklı bölgelerde faaliyet gösterebilmesi ve güvenliği sağlayabilmesi için Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın özellikle konvansiyonel caydırıcılık açısından sorumluluk üstleneceği konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

"İttifak'taki en güçlü ikinci orduya sahipsiniz"

Herkesin payına düşen işi yaptığını ve şu anda Antalya'da bulunduklarını dile getiren Shekerinska, “Türkiye, neredeyse 75 yıldır hepimiz için çok önemli bir müttefik olmuştur. İttifak'taki en güçlü ikinci orduya sahipsiniz. Birçok operasyon ve misyonumuza katıldınız ve liderlik ettiniz. Savunma sanayisine bağlılığınız çok güçlü.” diye konuştu.

Türkiye'nin bu yılki NATO tatbikatına da katıldığını belirten Shekerinska, “Dolayısıyla farklı müttefiklerin bu tür katkıları (NATO’yu) İttifak'ı daha güçlendiriyor.” değerlendirmesini yaptı.

Shekerinska, “Bu yılın ikinci yarısında Türk uçakları, hava devriyesine katılmak üzere Estonya’ya gidecek. Bu, dayanışmadır. Bu, İttifak içinde birlik sağlayan güçtür ve Ankara Zirvesi'nde de odaklanacağımız konu budur.” ifadelerini kullandı.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin Shekerinska, NATO'nun kabiliyetlerinin, bu tehditle çok kısa sürede etkili biçimde ilgilendiğini belirtti.

Shekerinska, tüm müttefiklerin paylarına düşeni yapacağına güvendiklerini dile getirerek, “Türkiye'nin de kesinlikle bunlardan biri olacağından eminim.” dedi.

AA'nın, Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" kitabı da Shekerinska'ya hediye edildi.