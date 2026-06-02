Açık 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2026 02:39

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıların duracağını" açıklamasına rağmen, soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Mervaniyye kasabasına düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Trump'ın, İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı.

ABD Başkanı Trump: İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum
ABD Başkanı Trump: İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, El-Mervaniyye'ye düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Ne olmuştu?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump: İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:17
ABD Başkanı Trump: İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum
00:46
İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı
00:03
Balıkesir'de çapa makinesinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
23:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oldu
23:40
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te varılan ateşkesi 3 bin 76 kez ihlal etti
23:21
Katil Netanyahu'dan "Lübnan'a saldırmaya devam edeceğiz" açıklaması
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ