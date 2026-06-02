Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

Trump'ın, İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, El-Mervaniyye'ye düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.
İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.
İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.
Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.