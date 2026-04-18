AA 18.04.2026 14:22

İran lideri Hamaney: İran donanması düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ABD ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik devam ederken "İran donanmasının düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır olduğunu" söyledi.

Hamaney, Ordu Günü vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey ordu komutanlarını ve askerleri anan Hamaney, İran ordusunun "hem ABD'nin, hem Şah tiranlığından hayatta kalanların hem de İran'ı parçalamak isteyen ayrılıkçıların hain planlarına karşı durduğunu" ve ülkenin topraklarını ve karasularını cesaretle savunduğunu ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşa işaret eden Hamaney, "İran ordusu, Silahlı Kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza durarak, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuyla savaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsansız hava araçları Amerikan ve Siyonist suçluları yıldırım hızıyla vururken İran'ın cesur donanması da düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazırdır."

