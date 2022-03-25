Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 1 ay geride kaldı...

Son günlerde gündüz saatlerinde metro istasyonlarında kalan insan sayısının azaldığı görülürken, hava saldırısı sırasında siren çalması ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının başlamasıyla istasyondaki kalabalık yeniden artıyor.

Kiev'de Soğuk Savaş döneminde nükleer saldırılara karşı sığınak olarak da inşa edilen Arsenalna metro istasyonunda kalan Kiev sakini Dima Kovochenko, 24 Şubat'tan beri burada olduğunu belirterek, "Burası güvenli, bazen gündüz saatlerinde dışarıya çıkabiliyoruz." dedi.

Burada zamanını kitap okuyarak geçirdiğini aktaran Kovochenko, ailesi olmadığı için burada yalnız kaldığını ifade etti.

Doğum gününü sığınakta kutladı

Dünyanın en derin metro istasyonu olarak da bilinen Arsenalna metro istasyonuna sığınan Makukha Antonina da "Biz burada kendimizi iyi hissediyoruz. İlk başta çok zordu ama alıştık, yemek de veriyorlar." diye konuştu.

Antonina, bir aydır kaldığı istasyona oğlu ve iki torunu ile beraber sığındığını belirterek, "Ben 28 Şubat'ta doğum günümü da burada kutladım, 68 yaşımı kutladık." dedi.

"Artık evlerimize dönmek istiyoruz"

Savaşın ne kadar süreceğini, burada daha ne kadar kalacaklarını bilmediğini kaydeden Antonina, "Artık evlerimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Tatiana isimli 43 yaşındaki kadın ise iki kız ve kocasıyla birlikte buraya sığındığını, oğlunun ise Ukrayna'yı savunmak için cepheye gittiğini aktardı. Tatiana, "Biz tam güvendeyiz burada. Tabii ki burası evimiz gibi değil ama kim bilir nasıl bir saldırı olacak, o yüzden burası güvenli." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz ülkemizi, evlerimizi terk etmedik"

Bazen çocuklarıyla beraber dışarıya çıktıklarını, çocukların metrodayken resim çizerek eğlendiklerini anlatan Tatiana, "Biz ülkemizi, evlerimizi terk etmedik, burada kaldık." dedi.

Metro istasyonunda arkadaşlarıyla beraber gitar çalarak insanlara moral veren, gönüllü öğrenci olarak da savaş mağdurlarına yardım eden İvan da 30 gündür Arsenalna metro istasyonunda bulunduğunu söyledi.

İstasyona sığınan insanların kendisinden sürekli gitar çalmasını ve şarkı söylemesini istediklerini dile getiren İvan, gündüz saatlerinde de dışarıda gönüllü olarak çalıştığını aktardı.