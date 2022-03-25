Amerika Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) internet sayfasında yer alan bilgilendirmede, farklı eyaletlerde yaşayan 3 ABD vatandaşı Müslüman'ın denizaşırı seyahatlerinden dönüşte sınır yetkililerinden inançları hakkında "anayasaya aykırı sorgulamaya" maruz kaldıkları gerekçesiyle California Merkez Bölge Mahkemesine dava açıldığı belirtildi.

Dava dosyasında, Abdirahman Aden Kariye, Mohamad Mouslli ve Hameem Shah isimli vatandaşların, sınır polisinin, "Müslüman olup olmadıkları, mezhepleri, camiye hangi sıklıkla gittikleri" gibi konularda "uygunsuz dini sorularına" maruz kaldıkları ifade edildi.

Anayasaya aykırı sorgulama

ACLU avukatları, federal davanın dosyasında müvekkillerinin yurt dışından eve dönüşlerinde çoğu kez benzer sorularla muhatap oldukları detayına yer verdi.

ACLU'nun düzenlediği basın toplantısında, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ve İç Güvenlik Soruşturma (HSI) memurları tarafından yapılan sorgulamanın, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamındaki Din Özgürlüğü Restorasyon Yasasını (RFRA) ihlal ettiği vurgulandı.

Daha önce de çok sayıda Müslüman ABD vatandaşı, özellikle 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001'den bu yana seyahat dönüşlerinde benzer sorgulamalardan şikayetçi olmuştu.