Sahra Altı Afrika'da sıtmanın yayılmasını önlemek için böcek öldürücü cibinlik dağıtıldı

İki kurumun ortaklaşa finanse ettiği ve Yenilikçi Vektör Kontrol Konsorsiyumu (IVCC) tarafından yürütülen "Yeni Ağlar Projesi", girişimi sıtmaya neden olan sivrisinek tehdidine karşı pilot uygulama kapsamında böcek öldürücü cibinlik dağıtımı gerçekleştirdi.

Küresel Fon Başkanı Peter Sands, yaptığı açıklamada, "Yeni Ağlar Projesi"nin başarılı bir girişim olduğunu ve küresel sağlık ortakları arasında işbirliğini teşvik edeceğini" söyledi.

Böcek öldürücü cibinliklerin etkili olduğunu belirten Sands, "Ortaklarımızla birlikte, daha fazla vakayı önlemek, daha fazla hayat kurtarmak ve küresel sıtma hedeflerine doğru yolumuza devam etmek için böcek ilacıyla tedavi edilen net inovasyon hattına yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Projeyi destekçileri açıklamalarında Sahra Altı Afrika'da dağıtılan böcek öldürücü cibinliklerin üç yıl içinde tahmini 13 milyon sıtma vakasını engelleyeceğini aktardı.

Sıtma vakalarının azalması ile düşecek ölüm oranlarına da değinilen açıklamada, sağlık sistemlerinin 28,9 milyon dolarlık mali tasarruf yapacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) paylaştığı son verilere göre çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 2022 yılında 249 milyon sıtma vakası ve sıtmadan kaynaklı 608 bin ölüm kaydedildi.

Afrika'da her yıl yaklaşık yarım milyon çocuk, sivrisinekler tarafından taşınan bir parazitin neden olduğu hastalıktan ölüyor.