Avrupa Birliği, 2021'in bitmesine sayılı günler kala "yılın ilham veren olaylar listesi"ni yayımladı.

AB Komisyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan listenin başında, BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı.

"Bilimin gücü" başlığının kullanıldığı paylaşımda, "Herkes için ilham verici" ifadesine yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin koronavirüs aşısını geliştirerek, milyonlarca insanın hayatını kurtardıkları için "Liyakat Nişanı" ile ödüllendirildikleri de hatırlatıldı.

The power of science



In 2021, Dr Özlem Türeci and Dr Uğur Şahin, co-founders of @BioNTech_Group, received the Order of Merit – an award for their scientific persistence to develop a COVID-19 vaccine saving lives of millions of people worldwide.



