Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.07.2024 11:12

Orman Genel Müdürlüğü'ne 9 pilot alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 pilot alacak.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 9 pilot alınacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 9 pilot sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurup istenilen belgelerle, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde kuruma şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

En az 70 alan adaylar başarılı sayılacak

Başvuruları kesinleşen adaylar sözlü sınava çağırılacak. Sınava katılacak aday listesi ile sınavın yeri ve tarihi "www.ogm.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday yerleştirmeye hak kazanacak.

ETİKETLER
Orman Genel Müdürlüğü İstihdam
Sıradaki Haber
Ankara'da farklı suçlardan aranan 737 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
12:26
Bakan Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
12:32
MSB'den Türkiye-Azerbaycan paylaşımı: Birlikten güç doğar
12:16
Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
12:04
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
12:52
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
FOTO FOKUS
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ