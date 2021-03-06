Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 19:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahile yaklaşan köpek balığı sürüsü dronla görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
ABD'nin Florida eyaletindeki Singer Island sahiline yakın bir bölgede toplanan onlarca köpek balığı paniğe neden oldu.
Singer Island sahiline yakın mesafede toplanan onlarca siyah uçlu resif köpek balığı görenleri korkuttu.
Sahile yaklaşan onlarca köpek balığı sürüsü dronla görüntülendi.
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndaki araştırma görevlileri balık sürüsünün bir anda toplanmasının nedeninin araştırıldığını söyledi.
Etiketler: ABD Doğal Yaşam
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