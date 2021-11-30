Ile de France bölgesinde yaşayanlar, haftalarca etrafta başıboş gezen bir kurdu "terk edilmiş köpek" sandı.

Bölgedeki bir avcı, köpek zannettiği hayvanı "sahibi kimse gelip alsın" diye sosyal medyada ilan verince, Fransa Biyoçeşitlilik Ofisi (OFB) Yvelines bölgesinde "sahibi aranılan köpeğin" kurt olduğunu açıkladı.

OFB, vahşi kurdun yeni bir yaşam alanına kavuşmak için bölgeden geçmeye çalıştığını bildirdi.

Fransa'da COVID-19 salgını süresinde birçok evcil hayvan sokağa terk edildi

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini gösterdiği Avrupa ülkelerinden Fransa'da, son dönemde sokaklarda sahipsiz birçok evcil hayvan görülmeye başlandı.

Bölge sakinlerinin de vahşi kurdu sahipsiz bırakılan köpeklerden biri sandıkları için bu yanılgıya düştükleri ifade ediliyor.

Fransa Hayvanları Koruma Derneği (SPA) verilerine göre, 1 Mayıs'tan bu yana ülkede 11 binden fazla evcil hayvan sokağa terk edilmiş durumda.