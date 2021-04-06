İngiltere'de sağlık çalışanlarını desteklemek için farklı bir yönteme başvuruldu. Çikolatadan ''çokokopter'' adında ambulans helikopter yapıldı.

Görenlerin iştahını kabartan hava ambulansı, metal bir iskelet üzerine çikolata kaplanması ile yapıldı.

Bazı yerlerinde beyaz çikolata, bazı yerlerinde de sütlü çikolata kullanıldı.

2 metre uzunluğunda



Ambulans helikopter 2 metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında.



1986 yılından beri Lincolnshire'da çikolata dükkanı işleten iş yeri sahibi, hava ambulansı çalışanlarına destek olmak için böyle bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Sağlık çalışanları için bağış toplanacak



Dükkan sahibi, lezzetli ikramıyla sağlık çalışanları için bağış toplamayı hedefliyor.



Bir süre sergilenecek olan çikolata ambulans helikopter, daha sonra parçalara ayrılarak satılacak ve toplanan para bağış kampanyasına gönderilecek.



