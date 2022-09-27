Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar 23 Eylül'de başladı.

Referanduma gidilen bölgeler, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'lik kısmını oluşturuyor.

Bugün son bulacak olan referandumlarda, bölgedeki sözde yönetimlerin Rusya'ya bağlanması oylanıyor.

Tek yanlı referandumlara tepki gösteren Ukrayna ve Batı, sonuçları tanımayacağını belirtiyor.

Referandumların ardından çatışmanın daha da tırmanabileceği uyarıları yapılıyor.

2014 yılında da Kırım'daki Rus yanlısı yönetim, tek taraflı bağımsızlığını duyurmuş, daha sonra yapılan referandumun ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etmişti.