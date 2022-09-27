Amsterdam Belediye Meclisi burka yasağının kaldırılmasını önerdi.

Amsterdam Denk Partisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasanın yürürlükten kaldırılmasını teklif edenler arasında Belediye Meclis Üyeleri Sheher Khan'ın da bulunduğu ve yasanın Hollanda Parlamentosunca yürürlükten kaldırılmasını isteyen önergenin kabul edildiği belirtildi.

Meclisteki sol partilerin büyük desteğiyle kabul edilen önergenin, Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından parlamentoda görüşülmesi için Lahey'e sunulacağı belirtilerek, yasanın kaldırılmasının kasımda görüşülebileceğine dikkat çekildi.

"Yasak Müslüman kadınlara karşı sözlü ve fiziksel saldırıları artırdı"

Yeşil Sol Parti Meclis Üyesi Yasmine Bentoumya önergenin görüşüldüğü oturumda, yasağın burkalı ya da burkasız Müslüman kadınlara karşı sözlü ve fiziksel saldırıları artırdığına işaret ederken, Denk üyesi Khan yasağın Müslümanları "ayrımcılığın odağına" getirdiğini vurguladı.

Amsterdam Belediye Meclisinin 2020'deki benzer önergesi, Lahey'deki ulusal parlamentoda görüşülmüş fakat hükümeti oluşturan 4 partili koalisyondaki 3 partinin oylarıyla yürürlükte kalmaya devam etmişti.

Hollanda'da burka yasağı 2019 yılında yürürlüğe girmişti.