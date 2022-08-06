RTL televizyonun haberinde, Hollanda'da 1 Ağustos 2019'da uygulanmaya başlayan burka yasağında geride kalan 3 yılın değerlendirilmesi yapıldı.

Haberde, emniyetten edinilen verilere göre, şimdiye kadar burka veya peçe taktığı gerekçesiyle kimseye para cezası yazılmadığı ve peçe takanlara yönelik ayrımcılık ve şiddet vakalarının arttığına işaret edildi.

Yasağın ilk günlerinde polisin birkaç olayda peçe yasağı sebebiyle uyarı yapmakla yetindiği aktarılan haberde, peçeli kadınların toplu taşıma kullanmadıkları ve kamu binalarına gitmekten kaçındıkları hatırlatıldı.

Peçe takan Müslümanlara, sözlü ve fiziki müdahale yapılıyor

Haberde, Hollandalı Karima Rahmani'nin yasağın yürürlüğe girmesinden sonra ülkede peçeyle yaşamanın zorlaştığı şeklindeki değerlendirmesi paylaşıldı.

Rahmani'nin, peçeli Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ve şiddet olaylarının arttığı şeklindeki gözlemlerine yer verilen haberde, peçe takanlara hakaret, sözlü ve fiziki müdahalelerin yapıldığının altı çizildi.

Yasak toplu taşıma ve bazı kamu alanlarında geçerli

Hollanda'da uzun süre tartışılan ve 1 Ağustos 2019'da yürürlüğe giren "burka yasağı" kapsamında, kişilerin eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatması yasaklanmıştı.

"Din özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Hollanda Danıştayınca tavsiye edilmeyen yasa, 2016'da Temsilciler Meclisince çoğunlukla kabul edilmişti.

Yasağı ihlal edenlere 150 euro para cezası öngörülüyor.

İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, yasanın yürürlüğe girdiği gün sosyal medyadan, "Burka yasağı yürürlüğe girdi. Şimdi bir sonraki adım için çalışmaya başlayabiliriz. Hollanda'da başörtüsü yasağı." paylaşımında bulunmuştu.

Hollanda'da peçe takan yaklaşık 200 kadın olduğu ve yasağın ardından bu sayının 150'ye gerilediği bilgisi paylaşıldı.