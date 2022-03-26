Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllar Hint-Pasifik kuvvetlerini güçlendirmek için Avrupa kıtasındaki asker sayısını kademeli olarak geri çekmekle meşguldü.



Ancak Çin'in ekonomik ve askeri yayılmacılığının yükselişe geçmesi ve Moskova-Kiev hattındaki gerilimin artması,Washington'un planlarını gözden geçirmesine yol açtı.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı Şubat ayının son günlerinden itibaren Amerikan askerleri Avrupa'daki çeşitli noktalarda yerini almaya başladı.

Amerikalı uzman Jennifer Judson, Amerikan askerlerinin sayısındaki artışı TRT Haber'e değerlendirdi.

"Ordu, 15 bin askeri günler içinde görevlendirdi"

Defence News Yazarı Jennifer Judson, ocak ayında yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğunu söyledi. Judson "Daha sonra, işgale karşılık bu sayı 95 bine kadar yükseldi. Ordu 15 bin askeri haftalar içinde değil günler içinde görevlendirdi. Bu birlikler NATO birliklerinin güvenliğini sağlamak için görevlendirildi. Kesinlikle Ukrayna’daki savaşa girmek için değil" dedi.

"2014'te ordu Avrupa’ya odaklanmak zorunda kaldı"

Jennifer Judson'a göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Amerika'yı Avrupa'daki asker sayısını yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Amerika'nın Avrupa'ya yönelmesi 2014'te, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakıyla başladı.

Kırım'ın ilhakı dönüş noktası oldu

Judson, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesyile, ordunun Avrupa'ya odaklanmak zorunda kaldığını, bundan önce, tankların ve birliklerin yerini değiştirmeye ve Almanya'daki varlığını azaltmaya hazırlandıklarını aktardı.

ABD askerleri Avrupa’ya dönüyor

ABD, Avrupa'da özellikle Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Polonya'da kalıcı asker bulunduruldu.



Amerikan üslerinin varlığı Bulgaristan'dan Grönland'a, Yunanistan'dan Finlandiya'ya kadar uzanıyor.



Ukrayna'daki savaştan önce Amerikan ordusunun bu noktalarda yaklaşık 67 bin askeri bulunuyordu.



Avrupa'ya giden takviye askerlerin çoğu Polonya'ya gönderildi..



Halen Litvanya, Letonya, Estonya'nın yanı sıra Slovakya'da, Bulgaristan ve Macaristan'da da Amerikan askeri bulunuyor.

"Biden'ın gündeminde olmayan zorunlu bir yatırım"



Avrupalı kaynaklar ise, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinde Avrupa'daki askeri varlığını artırma planı olmadığına dikkat çekiyor.



Bu durum, Biden yönetiminin zorunlu bir askeri yatırımı olarak yorumlanıyor.