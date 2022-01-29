17 milyon kilometrekare alan ile dünyanın en geniş topraklarına sahip olan ülke Rusya, nüfus problemini çözmeye çalışıyor.

31 yıl öncesi ile aynı nüfusa sahip ülkede 60 yaş üstünün genel nüfusa oranı ise artarken, buna COVID-19 da eklenince ülkenin doğal nüfusu Ekim 2020 ile Eylül 2021 arasında 997 bin kişi azaldı.

Sovyetler'den ayrılan ülke vatandaşlarına çift pasaport hakkı veriliyor

Ülkede nüfus azalmasına karşı alınan tedbirler kapsamında 2021 ocak-kasım döneminde eski Sovyet ülkelerinden 668 bin kişiye Rusya vatandaşlığı verildi.

Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Telman Nuretoğlu, ''Rusya ciddi bir demografik sorun ile karşı karşıya. İçeride göç almakla aslında iş gücünü de temin etmiş oluyor. Bu coğrafyaların entelektüel birikime sahip olan insanları da bir şekilde çalışmak için Rusya coğrafyasına gidiyor. Rusya bu politikası ile aslında kendi ekonomisini sosyolojik durumunu düzeltmeye çalışıyor." dedi.

Rus pasaportu için 20'den fazla kategori

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2021'in son gününde Rusya vatandaşlığı koşullarıyla ilgili Duma’ya yeni tasarı sundu.

Rus pasaportu alabilecek kişiler için 20'den fazla yeni kategori eklendi, süreç kolaylaştırıldı.

Yeni uygulamalar ile nitelikli insan gücü kaynağı temin edilirken Rusya'nın diğer ülkelerdeki nüfus gücü de artıyor. Moldova, Ukrayna veya Gürcistan buna örnek olarak gösteriliyor.

"Dış askeri müdahaleye olanak sağlayan bir araç olarak görülüyor"

KAFSAM Baikanı Araz Aslanlı şu değerlendirmeyi yaptı:

"2010 yılında çıkarılan yasayla yurtdışındaki Rusya vatandaşlarının korunması için hatta gerekirse parlamentonun izni alınmadan askeri müdahale gibi yasaların çıkarılması başka ülkelerin vatandaşlarına Rusya vatandaşlığı verilerek hem nüfus politikası hem de bazen hatta Rusya’da da bu çok tartışıldı. Dış askeri müdahaleye olanak sağlayacak bir araç olarak da değerlendiriliyor. Bu boyutun da ihmal edilmemesi lazım."

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendi devlet mekanizmalarını kurmaya başlayan ülkeler bir çok zorluklarla karşılaştı.

Azerbaycan süreçten en az etkilenen ülke

Terör, doğal afet ya da batı ile doğu bloku arasında gelişemeyen ekonomik yapılar ve oligarşiye dönüşen politik sistemler, adaletli gelir paylaşımında olumsuzluklar doğurdu. Söz konusu bu durum bir çok insanı ekonomik ve sosyal kaygılar dolayısıyla Rusya'ya yönlendirdi.

Türkiye ile yakın iş birliği halinde bulunan Azerbaycan ise süreçten en az etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2014 yılında imzaladığı kararname ile çifte vatandaşlığı, sadece kendi onayı ile belirlenen istisna bir durum haline getirdi.

Bu bakımdan Rusya pasaportu alan ve ya da bu ülkede çalışan vatandaş sayısı yaklaşık 2 milyon ile sınırlı kaldı.

Ülkede kişi başına düşen milli gelirin her yıl istikrarlı bir şekilde artması ile de Azerbaycanlılar ülke içerisinde katma değer üretme tercihlerini artırdı.