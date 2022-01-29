Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ile isyancılar arasında yaklaşık 15 aydır şiddetli çatışmalar yaşanırken, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki insani kriz her geçen gün büyüyor. Çatışmalar yüzünden yüz binlerce kişi yerlerini terk etti.

Açlık ve yetersiz beslenme oranları her geçen gün artıyor.

9 milyon kişi gıdaya ulaşmakta sıkıntı çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Tigray bölgesinde 2 milyon 200 bin kişi ciddi bir şekilde açlık sınırında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, 9 milyon kişinin gıdaya ulaşmakta sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Yüz binlerce çocuk yetersiz besleniyor

Bu rakam bölgedeki nüfusun tamamının krizden ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor.

Afar'da yüz binlerce çocuk yetersiz beslenemiyor, Amhara'da ise durum iyiye gitmiyor.

"Aç karnına yatıyoruz"

Krizden en çok etkilenen kesim hamile kadınlar ve çocuklar oldu:

"Gıda kıtlığı nedeniyle önce çocuklarımızı besliyoruz. Kalan bir şey varsa yiyebiliriz. Aksi takdirde, aç karnına yatıyoruz. Hamile olmama rağmen asla tam bir öğünüm yok."

Çatışmaların sürdüğü Tigray bölgesinde bazı sağlık çalışanlarının da açlıkla mücadele ettiği açıklandı.