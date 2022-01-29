İspanya'nın Barcelona şehrinde izin günündeki bir polis alışveriş yapmaya gitti.



Polis, markette şüpheli bir durum fark etti. Market çalışanının yanında bir kişi vardı.



Polis, çalışana her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Ancak sorusuna mağaza çalışanı değil, şüpheli kişi cevap verdi.



Bunun üzerine harekete geçen polis, arkasından yaklaştığı şüpheliye müdahale etti. Elinde bıçak olan şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.



Olay yerine takviye ekip gitti.



Benzer suçlardan sabıkası olan 47 yaşındaki şüpheli, tutuklandı.

