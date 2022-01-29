Başbakan Antonio Costa'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) azınlık hükümetiyle 2 yıl iktidarda kalabilirken, 2022 bütçesinin meclisten onay almamasının ardından Portekizliler sandığa çağırılmıştı.

Demokrasi tarihinin en belirsiz seçim dönemlerinden birini geçiren Portekiz'de, 1 milyona yakın kişi COVID-19'dan dolayı ev karantinasında bulunuyor.

Anketler, seçimlere katılan 21 siyasi partinin hiçbirinin, 230 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacağını gösteriyor.

Başbakanlık için iki güçlü aday, PS'den Antonio Costa ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri Rui Rio yarışırken, anketlere göre başa baş giden iki siyasi partinin iktidara gelmek için diğer partilerle müzakere etmesi zorunlu gözüküyor.

Sadece 3 yıllık bir geçmişi olan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisinin 1 olan milletvekili sayısını, 7-9'a kadar çıkarması ve mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumuna gelmesi öngörülüyor.

Siyaset uzmanları, seçimin ardından hükümetin kurulamaması ve 6 ay sonra yeniden sandığa gidilmesi riskinin bile olduğunu söylüyor.