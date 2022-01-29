The Strait Times'ın haberine göre, Singapur İslam Dini Konseyi (MUIS), cuma namazının kılındığı camilerde cemaat ve namazla ilgili güncel dini tavsiye yayımladı.

Sağlık nedenleriyle COVID-19'a karşı aşılanmamış Müslümanların, kendilerini ve başkalarını riske atabileceğinden cuma namazlarını bireysel kılmaları gerektiği duyuruldu.

Tavsiyede, sağlık sorunları nedeniyle hasta olan veya aşı yaptırmayan kişilerin cuma namazlarını öğle namazıyla değiştirerek kendilerini ve başkalarını zararlardan korumaları gerektiği kaydedildi.

Bu değişikliğin aşı yaptıran ancak sınırlı namaz alanları nedeniyle her hafta cuma namazını kılacak yer bulamayanlar için de geçerli olduğu aktarıldı.

Tüm Müslüman erkeklerin cuma namazını kılabilmeleri için gerekli adımları atması gerektiği belirtilerek, "Buna, birden fazla dozda COVID-19 aşısı olmak ve her hafta cuma namazı için kayıt yaptırmak da dahildir" ifadesi kullanıldı.