Borodavkin, Kazakistan’ın Habar 24 kanalında katıldığı programda, Rus-Kazak ilişkilerini değerlendirdi.

"Rus-Kazak gündeminde toprak iddiası yok"

Programda, Rus milletvekillerinin Kazakistan topraklarına ilişkin söylemlerini değerlendiren Borodavkin, "Bunu dramatize etmek istemiyorum ancak bu uygunsuz ifadelerin Rusya’nın resmi pozisyonuyla açıkça çeliştiğinin altını çiziyorum. Ülkelerimiz arasındaki sınır anlaşma ile belirlendi. Haliyle, Rus-Kazak gündeminde toprak iddiası gibi bir konu yok" dedi.

"İlişkilerimize zarar vermek istiyorlar"

Borodavkin, Rusya’nın Kazakistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, "Bana göre, 'sınır temasını' ısıtanlar Rusya ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi hedefliyorlar" dedi.

"Kazakistan toprakları, Rusya'nın armağanıdır"

Daha önce Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus devlet televizyonunda "Kazakistan toprakları, Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir armağandır" demişti.

Bir diğer Duma Milletvekili Yevgeny Fedorov da Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemişti.

Söz konusu açıklamalar sonrası Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Rusya’ya nota vermiş, Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ulusal basın organına yazdığı makalede, Kazakistan’ın milli değerlerini her türlü koruyacağını bildirmişti.