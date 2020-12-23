Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus devlet televizyonunda Kazakistan toprakları ve tarihi hakkında konuştu.

Nikonov, "Kazakistan toprakları Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir armağandır" ifadesini kullandı.

Bir diğer Duma Milletvekili Yevgeny Fedorov da Nikonov'u destekleyerek, Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'ya nota verildi

Açıklamalara Kazakistan sert tepki gösterdi.

Tepki çeken açıklamaların ardından Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı'na nota verildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Tuluberdi, bu tür konularda, öncelikle tarihçilere ve bilim insanlarının bilgilerine dayanmak gerektiğini vurguladı.

"Dışişleri Bakanı olarak, bu durumun Rusya Federasyonu'nun resmi pozisyonuna uymadığını söylemek isterim " dedi.