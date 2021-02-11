Yeni Zelanda parlamentosunda kravat takma krizi patlak verdi.

Waititi kravat takmayacağını söylemesi üzerine Meclis Başkanı Mallard'ın talimatıyla Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Konu parlamentoda tartışmaya açıldı, oylamaya gidildi.

Meclis Başkanı Trevor Mallard yaptığı açıklamada, Parlamentodaki milletvekillerinin kravat takıp takmamasının serbest bırakılması yönündeki oylamaları sonucu kravat takma zorunluluğunun kalktığını belirtti.

Kravatsız milletveklleri boy gösterdi

Mallard’ın açıklamasının ardından Parlamentoda kravat takmayanlar arasında, İşçi Partisinden Devlet Bakanı Phil Twyfort ve Yeşiller Partisi Başkanı James Shaw dahil olmak üzere 6 kişi vardı.

Kravat isyanını başlatan Rawiri Waititi yasağın kalkması üzerine yaptığı açıklamada, Parlamentoda bu imtiyazı kazanmanın Maoriler ve dünyanın dört bir yanındaki yerli halklar için bir zafer olduğunu söyledi.