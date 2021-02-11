Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu, sosyal medyadan hesabından, saldırının yerel saatle 09.30 civarında Donbas'ın Horlivka bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara mensup bir keskin nişancının ateşi sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin ağır yaralandığı ve hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, AGİT Özel Gözlem Misyonuna konuya ilişkin nota gönderildiğine dikkat çekildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.