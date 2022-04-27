Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Sosyal medya uygulaması Telegram'da, Çarşamba günü saat 03:35 sularında bir patlama sesiyle uyandığını söyledi.

Sosyal medya gönderisini hazırlarken üç yüksek sesli patlama daha duyduğunu açıkladı.

Gladkov daha sonra, ön raporların kırsal bir yerleşim yerinde bir mühimmat deposunun yandığını gösterdiğini ve "sivil nüfus arasında can kaybının olmadığını" bildirdi.