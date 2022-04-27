Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:40Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Rusya'nın Belgorod şehrinde patlama sesleri duyuldu
Ukrayna sınırının yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Rusya'nın Belgorod kentinde çok sayıda patlama duyuldu.
Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Sosyal medya uygulaması Telegram'da, Çarşamba günü saat 03:35 sularında bir patlama sesiyle uyandığını söyledi.
Sosyal medya gönderisini hazırlarken üç yüksek sesli patlama daha duyduğunu açıkladı.
Gladkov daha sonra, ön raporların kırsal bir yerleşim yerinde bir mühimmat deposunun yandığını gösterdiğini ve "sivil nüfus arasında can kaybının olmadığını" bildirdi.
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