Bakanlık haberi bir bildiriyle duyurdu ve tüketicilerin gaz kullanımlarını değiştirmesine ihtiyaç olmayacağını açıkladı.

Bulgaristan gazının yaklaşık yüzde 90'ı için Rusya'ya güveniyor, geri kalanı Azerbaycan'dan geliyor.

Geçen ay devlet enerji şirketi Bulgargaz'ın bir sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, bu yaz itibariyle Azerbaycan'ın ülkenin tüm arzını daha yüksek bir fiyata da olsa sağlayacağını açıklamıştı.

Bulgaristan hükümeti ülkeyi Yunanistan'daki henüz tamamlanmamış bir Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) terminaline bağlamayı planlıyor ve burada gaz muhtemelen ABD'den gemiyle ithal edilecek.