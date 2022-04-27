Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:22Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Bulgaristan, Rus doğalgazının durdurulduğunu doğruladı
Bulgaristan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus enerji devi Gazprom'un bugün Bulgaristan'a gaz tedarikini durduracağını duyurdu.
Bakanlık haberi bir bildiriyle duyurdu ve tüketicilerin gaz kullanımlarını değiştirmesine ihtiyaç olmayacağını açıkladı.
Bulgaristan gazının yaklaşık yüzde 90'ı için Rusya'ya güveniyor, geri kalanı Azerbaycan'dan geliyor.
Geçen ay devlet enerji şirketi Bulgargaz'ın bir sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, bu yaz itibariyle Azerbaycan'ın ülkenin tüm arzını daha yüksek bir fiyata da olsa sağlayacağını açıklamıştı.
Bulgaristan hükümeti ülkeyi Yunanistan'daki henüz tamamlanmamış bir Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) terminaline bağlamayı planlıyor ve burada gaz muhtemelen ABD'den gemiyle ithal edilecek.
Etiketler: Bulgaristan Doğalgaz Enerji Azerbaycan Rusya Ukrayna
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