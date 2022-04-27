Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi 2'si çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2'si çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Batı Şeria'da da 2 Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandı.
Filistin resmi ajansının haberine göre, İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 2'si çocuk 5 Filistinliyi, İseviye beldesinde de, evine düzenlenen baskın sonrasında 1 Filistinli genci gözaltına aldı.
İsrail polisi, söz konusu gözaltılara dair açıklama yapmadı.
Mescid-i Aksa'nın Sahire Kapısı civarında bulunan Filistinlilere de, İsrail polisi tarafından müdahale edildi.
2 Filistinli darbedildi
Öte yandan, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Keysan köyünde bir Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu ağır yaralandı.
El Halil'de de bir Filistinli Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.
İsrail ordusunun himayesindeki Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenledi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs
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