Zelenskiy: Rusya, nükleer güvenlik için tehdit oluşturuyor
Rusya'nın nükleer tehdide neden olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Nükleer silahlarla dünyaya şantaj yapmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya'nın nükleer güvenliğe karşı tehdit oluşturduğunu vurguladı:
"Nükleer enerjiyi silaha dönüştürmeye, nükleer silahlarla dünyaya şantaj yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Rusya'nın bu tehdidine karşı uluslararası toplumun tam desteğini bekliyoruz."
"Çernobil'deki durum çok tehlikeli"
Rafael Grossi, Rusya'nın geçici kontrolündeki Çernobil'in durumunu, "Çok tehlikeli" olarak tanımladı.
Grossi, hasar gören santralin onarımı için Ukrayna'ya yardım teklifinde bulundu.
Volodimir Zelenskiy, basın toplantısının ardından Kiev'de bir çocuk hastanesini ziyaret etti.
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