Rus mahkemesi, beş rahatsız edici makaleyi silmediği için platforma 3 milyon ruble para cezası verdi.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde aynı mahkeme, ek üç makalenin silinmemesi nedeniyle platforma 2 milyon ruble ek para cezası verdi.

Biri Rus ordusu ve Ukrayna çatışmasıyla ilgiliyken, diğer ikisi patlayıcı yapımıyla ilgili bilgiler içeriyordu.

Wikimedia'nın hukuk ekibi, iddia makamında bulunanların, makalelerin Rus yasalarını ihlal ettiğine inanmaları halinde, makaleleri kendilerinin düzeltebileceğini iddia etmişti.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, bir avukat duruşmalar sırasında , "Savcı bu yayınlarda bir sorun olduğuna inanıyorsa, gelip düzeltmeler yapabilirdi" dedi.

Rusya'nın iletişim düzenleme kurumu Roskomnadzor, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Ukrayna'daki durumla alakalı "kamuoyunu ilgilendiren hatalı içerikleri" kaldırmasını talep etmişti.