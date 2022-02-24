Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" dedi ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.

Ukrayna Büyükleçisi Vasyl Bodnar

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Sınıra yakın yerlerdeki askerlerimiz karşılık veriyor" dedi.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar şunları söyledi:

"Kiev bombalanıyor, farklı tesislere bombalar atılıyor. Ateşler karşılıklı olarak devam ediyor. Ukrayna sınırını geçme girişimi söz konusu. Farklı şehirlere uçaklardan asker indirme girişimi de söz konusu."

Biden: Dünya Rusya'dan hesap soracak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatan Rusya'ya "ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. Dünya Rusya'dan hesap soracak. İttifak'a yönelik herhangi bir saldırganlığı caydıracak güçlü ve birleşik bir yanıt sağlamak için NATO Müttefiklerimizle de koordinasyon içinde olacağız. Bu gece Jill ve ben, Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanları için dua ediyoruz." dedi.

BM: Bu savaşın bir anlamı yok

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor" dedi.

Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Stoltenberg: Sayısız sivilin hayatı tehlikeye atıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "ihtiyatsız saldırısını" kınadı.

Twitter'da bir paylaşım yapan Stoltenberg, "sayısız sivilin hayatının riske atıldığını" söyledi ve "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir" diye ekledi.

NATO müteffiklerinin Rusya operasyonu değerlendirmek üzere bir araya geleceğini söyledi.

Hollanda: Ukrayna'nın yanındayız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını söyledi.

Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.

AB'den kınama mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da masum kadın, erkek ve çocukların sebepsiz bir saldırıya uğradığı ve hayatları için korku duyduklarına işaret edilen açıklamada, "Kremlin'i sorumlu tutacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.