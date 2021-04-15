ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.



2020 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle Rusya'daki 32 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararına ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

ABD büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Yaptırımların iki ülke halklarının yararına olmadığına dikket çeken Zaharova, ABD büyükelçisinin Dışileri'ne çağırıldığını dile getirdi.

"Rusya yaptırımlara cevap verilecektir" diyen Zaharova, ABD'yi sert bir dille uyardı:

"Telefonda ABD Başmeni Joe Biden iki ülke ilişkilerinin düzeltilmesinden yana olduğunu söyledi, ama atılan adımlar bunu doğrulamıyor. Rusya yaptırımlara cevap verilecektir, bu kaçınılmaz bir durum ve tüm sorumluluk ABD tarafına aittir. Moskova ile ilişkilerin bozulmasının bedelini ABD'nin ödeyeceğinin farkına varması lazım. Biz bir çok kez ABD'yi bunun sonuçları konusunda uyardık."