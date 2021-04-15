Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ursula von der Leyen'i, 23-24 Ağustos'taki Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamalarına ve ilk kez düzenlenecek "Kırım Platformu" zirve toplantısına davet etti.

Diplomatik protokol gereği resmi davete von der Leyen'in yanıt vermesi gerekiyordu. Ancak von der Leyen'in Özel Kalem Müdürü Björn Seibert, kendi imzasıyla AB Komisyonu Başkanı'nın üzüntülerini ifade ederek, davete icabet edemeyeceği yönünde cevap yazdı.

Seibert'in mektupta, "Başkan von der Leyen, başarılı bir zirve için en iyi dileklerini sunmamı, size ve Ukrayna halkına bu önemli yıl dönümünde tebriklerimi iletmemi istedi" sözlerini kullandı.

Rusya karşısında Ukrayna'ya destek vermesi beklenen von der Leyen, daveti reddettiği için eleştirildi.

Oturma düzeni ve protokol olayı günlerce tartışılmıştı

Davete icabet edememe gerekçesi olarak gösterilen "yoğun gündemin" normalde tatil dönemi olan ve AB kurumlarının kapalı olduğu ağustos ayı için çok da geçerli bir sebep sayılamayacağı yorumları yapıldı.

Von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Seibert'in cevap mektubunun Ukrayna makamlarına henüz gönderilmediğini söyledi.

Cevap mektubunun tarihinin Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Ürdün'e düzenlediği seyahate rastladığını anlatan Mamer, von der Leyen'in bir mektup yazarak göndereceğini açıkladı. Mamer, AB olarak Ukrayna'ya desteklerini de defalarca dile getirdiklerini söyledi.

Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmedeki oturma düzeni ve protokol olayı, AB çevrelerinde günlerce tartışılmıştı.